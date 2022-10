Amici22 | Raimondo Todaro e Asia | scoppia il caso 

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il casocirca la conferma della ballerina genera nuove polemiche. Entra in gioco il pubblico I grandi dubbi dicirca la conferma della ballerinacontinuano a generare polemiche ad Amici 22. Stando ai recenti avvenimenti il banco disarebbe quindi in pericolo, ma una soluzione msi adottata prima potrebbe ribaltare la situazione: confermare siache la new entry Claudia. Sul tema “” si sono scontrati in puntata anche i professori. La coach Alessandra Celentano aveva infatti espresso – più di una volta – la propria opinione circa la potenziale scelta diche durante la puntata di Domenica 16 ottobre non troverà terreno fertile. Anticipazioni: ...