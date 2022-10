Amici | la casa da sogno di Lorella Cuccarini | villa immersa nel verde

LA NAZIONE

...torturato e ferito in modo grave per non aver saldato un debito di 2mila euro per l'affitto di. il proprietario dell'appartamento in cui viveva il 38enne, con l'aiuto di quattro, tutti ......nell'accento di. " Extracomunitari. Noi volevamo partire, voi non volevate vederci arrivare". Adrian Smarandoiu partì lo stesso e nel frattempo i suoi anni erano ventuno. Lasciò glie la ... Muore in casa a 45 anni, gli amici lo cercavano invano da giorni Tutti noi ricordiamo vari ragazzi che hanno fatto parte del programma in questi vent'anni di messa in onda, ma qualcuno, forse un po' di più.A Riccione oggi pomeriggio i funerali di Massimo Pironi, Romina Bannini, Maria Aluigi, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca e ...