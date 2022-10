Amatori Napoli Rugby | pronti per il campionato di serie A

(Di giovedì 13 ottobre 2022): si scaldano i motori per laA. Domani, venerdì 14 ottobre ore 12, conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. Per il terzo anno consecutivo l’disputerà ildiA. Coltivano sogni ambiziosi capitan Alessandro Quarto e compagni, che scaldano i motori in vista del debutto interno domenica

NapoliToday

... docente di Paleontologia presso l'università diFederico II, e descritta insieme a Roberta ... e ha ricevuto un apprezzabile consenso di pubblico tra esperti edNel torneo under 7 ha vinto l'davanti al rugby X Roma e all'IVPC Rugby Benevento. Trionfo del Colleferro nella categoria under 9 dove ha preceduto i padroni di casa e la Primavera che ... Rugby, presentazione dell'Amatori Napoli a Palazzo San Giacomo Domani - venerdì 14 ottobre, alle ore 12,15, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - si terrà la presentazione dell’Amatori Napoli Rugby. Interverranno: il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...