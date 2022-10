Alitalia | firma storica | ceduto ad Atitech l’ultimo ramo d’azienda

(Di giovedì 13 ottobre 2022) E’ stato sottoscritto oggi dain Amministrazione Straordinaria, per mano dei commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso, e daSpa, per mano del presidente e amministratore delegato, Gianni Lettieri, il contratto di cessione deldi azienda relativo alle attivita’ di “Manutenzione” alla societa’Spa di Napoli. Dopo le vendite delAviation e del marchio ad Ita Airways e delle attivita’ di “Handling” alla societa’ svizzera, Swissport, concluse nei mesi scorsi, la cessione odierna segna l’atto conclusivo del programma di cessione dei ramiin esercizio della ex compagnia di bandiera. Rimangono ad oggi nell’assetto patrimoniale della societa’in Amministrazione Straordinaria alcuni singoli asset, ...

