Al via la seduta alla Camera | presiede Ettore Rosato Ecco come si vota

Molto diversa la procedura del Senato dove presiedere la primatoccherebbe al senatore a vita ed ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il più anziano tra i componenti di Palazzo ...Gli scrutini Nei primi due scrutini (previsti per la prima) per eleggere il presidente serve la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea. Ove non si raggiunga tale ...L’operazione di ricapitalizzazione da 2,5 miliardi sarà interamente garantita, i diritti sono esercitabili fino al 31 ottobre, quelli comprati in asta il 3 novembre. Tra le banche del consorzio di gar ...Si apre oggi la XIX legislatura con la prima seduta del Senato. A presiederla sarà la senatrice a vita e superstite dell’olocausto Liliana Segre.