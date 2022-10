Al via la 19esima legislatura | timing per Camere e nuovo governo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Oggi parte ufficialmente la diciannovesima. IlParlamento, dimezzato dalla recente riforma, sarà composto da 400 deputati e 200 senatori. La seduta è convocata alla Camera alle 10 e al Senato alle 10,30. All'ordine del giorno, l'elezione dei presidenti. I neo eletti sono arrivati a Roma già lunedì per espletare le pratiche di accreditamento nelle rispettive assemblee, essenziali per partecipare alla seduta di oggi. L'Assemblea di Montecitorio è presieduta, come da regolamento, all'apertura di ogni, dal più "anziano" ossia quello che ha svolto più a lungo il ruolo di vicepresidente nellaprecedente, in questo caso si tratta di Ettore Rosato. Per il Senato vale la regola invece che a presiedere la prima seduta sia il senatore più anziano, in questo caso si tratta della senatrice ...