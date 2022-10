Al Senato standing ovation per Liliana Segre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - È iniziata ufficialmente la XIX legislatura. E al massimo entro sabato prossimo, ma appare plausibile già entro venerdì mattina - sempre salvo sorprese dell'ultimo minuto - si conosceranno i nomi di entrambi i nuovi presidenti dei due rami del Parlamento. Dunque, si va verso un'elezione a tempi di record. Numeri alla mano, l'ampia maggioranza incassata dal centrodestra allascia infatti prevedere che già oggi, al primo scrutinio, sarà eletto il successore di Elisabetta Casellati. Per conoscere il successore di Roberto Fico, invece, si dovrà attendere la giornata di venerdì, quando si procederà al quarto scrutinio. Un primo 'giorno di scuola' segnato da una novità assoluta: ad occupare gli scranni dei due emicicli ci saranno 345 deputati eri in meno, conseguenza della riforma costituzionale targata M5s che ha tagliato il numero ...

ovation al termine del discorso di Liliana Segre in Aula. Le sue parole sono state accompagnate da una ventina circa di applausi. La senatrice a vita indossa una giacca elegante nera di ...Roma 13 ottobre 2022 Nel discorso iniziale di Liliana Segre che ha presieduto la prima seduta deldella XIX Legislatura, tutti i senatori presenti si sono alzati in piedi per unaovation.(LaPresse) - Nell'aula del Senato, la prima seduta della XIX legislatura. A presiedere i lavori la senatrice a vita Liliana Segre, in qualità di componente più anziana. Segre è stata accolta da una st