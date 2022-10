Aida Yespica | divano bollente | dal vestito spunta qualcosa

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 13 ottobre 2022), in quanto a bellezza, non ha affatto rivali. Sembrerà una considerazione scontata e ripetitiva, ma nel suo caso non lo è. La bella, ha dimostrato al suo pubblico come la banalità non rientri proprio nel suo dizionario di competenza. Tra le tante foto che hanno alleggerito l’estate di milioni di italiani, infatti, si possono trovare anche degli scatti molto interessanti. Per questo motivo, comunque, non sono da considerarsi meno provocanti del solito. Anzi, tutto il contrario. ANSA FotoDopo questo breve paragrafo introduttivo, si potrà iniziare con l’introdurre l’argomento di questo articolo. Ovvero, l’ennesimo scatto da urlo pubblicato dalla stupenda showgirl originaria del Venezuela. Lei, nel corso della sua carriera televisiva, ha sempre abituato molto bene i suoi fan a degli scatti molto ...