Agustina Gandolfo riabbraccia Lautaro dopo la notte di Barcellona | “E’ tornato papà”

Fcinternews.it

Incidente in centro a Milano per Lautaro Martinez e la sua compagna ,. Fortunatamente senza conseguenze. L'attaccante dell 'Inter e la sua fidanzata sono stati tamponati, come scritto puntigliosamente da MilanoToday: La particolarità, secondo lady ...Secondo quanto riferisce Milanotoday.it, il campione nerazzurro si trovava alla guida della sua Lamborghini Huracan con la fidanzatanel centro della città lombarda quando, attorno ... Lautaro tamponato a Milano. La fidanzata Agustina spiega com'è andata Dopo la notte di Barcellona, Lautaro Martinez ha potuto riabbracciare a Milano la sua Agustina Gandolfo. La modella argentina si è mostrata molto felice sui social: "E' tornato papà", ha scritto.Milano Today ha scritto di un incidente stradale nel quale sarebbe stato coinvolto Lautaro Martinez a Milano, ieri in serata. L'attaccante argentino - si legge - " era alla guida della sua Lamborghini ...