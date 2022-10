Agostini | il campione amato da più generazioni | ' Il mio segreto? Ho dato tanto'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tre anni fa, quando la MotoGP aveva corso per l'ultima volta in Australia prima che il Covid arrivasse a stravolgere le vite di tutti, a premiare il vincitore del GP era stato lui. E con Marc Marquez, ...

La Gazzetta dello Sport

Anche perché, se mai un giorno arriverà un pilota capace di conquistare tanti gran premi quanti, davvero diventa difficile immaginare qualcuno capace di portarsi a casa la bellezza di 15 ...... ci sarà anche la categoria delparalimpico del 2022. Un premio speciale, che non è in ... Tra i tre che saranno premiati con il titolo di Legend c'è Giacomo, il pilota delle moto più ... Gazzetta Awards: Giacomo Agostini, il campione amato da più generazioni Grande festa a Giacomo Agostini per i suoi 80 anni 15 volte campione del mondo, ‘Ago’ vinse 50 anni fa la gara inaugurale del circuito di Misano nel 1972 ...ROMA (ITALPRESS) - In sella alla moto che lo ha reso leggenda. Giacomo Agostini, sabato 15 e domenica 16 ottobre, scenderà in pista al Misano CIV Classic Weekend sulla MV Agusta 500 GP tre cilindri, i ...