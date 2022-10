Aggredita da un cinghiale a Roma | il drammatico racconto della donna | «Pensavo di morire»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) «Mai mi sarei immaginata di rischiare la vita portando i cani a spasso e di finire in ospedale per l’aggressione di un». A raccontare al Messaggero la sua terribile esperienza è Sabina De Gregorio, lananei giorni scorsi da una Colle Salario. Ecco il suoda un: il«Stavo portando a spasso i miei sei cagnolini in via Fiastra, hanno iniziato ad abbaiare, credevo ci fosse un altro cane, invece, mi sono girata e ho visto la mammacon due cuccioli di grande stazza». Laprosegue: «Ho cercato di proteggere i miei ...

Roma,da una Colle Salario: 'La bestia era su di me, ho pensato di morire' IL FLOP L'insufficienza assegnata dai romani al servizio di igiene urbana è determinata dal 'mancato ...Sabina De Gregorio , romana, 50 anni, è statada un a come raccontato mercoledì dal ... credevo ci fosse un altro cane, invece, mi sono girata e ho visto la mammacon due cuccioli ...L'aggressione in Via Fiastra, in zona Colle Salario. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Dillo a Noi Roma" Greta Thunberg, stavolta non piace. Non piace all’intero mondo dei No Tutto in ...Parla la signora che due giorni fa è stata aggredita dai cinghiali a Colle Salario. “Mai mi sarei immaginata di rischiare la vita portando i cani a spasso”. "Mi sono sentita impotente, ero immobilizza ...