Aeroitalia sbarca a Bergamo | dai tre collegamenti giornalieri su Roma al progetto dei voli a lungo raggio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Orio al Serio. L’arrivo di una nuova compagnia aerea è sempre una buona notizia per un aeroporto. Lo è ancora di più se nonostante anni difficilissimi dovuti alla pandemia e una miriade di interrogativi sul futuro del settore, minacciato ancora dal perdurare dell’emergenza sanitaria e dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino, il nuovo vettore decide comunque di porre le basi per unche già nel breve termine dovrebbe portare benefici a entrambe le parti in causa. Così Orio al Serio e Sacbo festeggiano l’ingresso al “Caravaggio” di, compagnia italiana fondata nel 2022 da German Efromovich e Marc Bourgade, rispettivamente non-executive chairman ed executive chairman, e guidata da Gaetano Francesco Intrieri, Ceo, Krassimir Tanev, chief commercial officer, e da Ugo Calvosa, executive vice-president operation. Con base all’aeroporto ...