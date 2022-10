Addizionali locali alle stelle | spesa al palo | “Serve una cabina di regia per l’emergenza”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Bergamo. Nel 2020 ogni contribuente bergamasco ha pagato 124€ per l’addizionale comunale e 287 per quella regionale. Nel 2012 queste imposte pesavano rispettivamente per 83 e 272 €, nel 2018, per 111 e 297. Di fatto, in Provincia di Bergamo, comprendendo l’insieme dei 243 comuni, l’ammontare della Addizionale Regionale cresce in percentuale complessivamente del + 117.24% dal 2000 al 2020, con un ammontare che dai 105.898.617 euro nel 2000 si attesta a 230.060.744 euro nell’anno di imposta 2020. La somma dellecomunali in provincia di Bergamo nell’anno 2020 è stato di 99.356.553 euro (nel 2000 erano 10.372.184) con una crescita complessiva del +857,91%. La forbice dellasulle tasseregistra incrementi generalizzati che in alcuni casi passano da imposte di pochi euro a più di cento euro pro-capite annui. “Le ben ...