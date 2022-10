Ad Astana si apre il sesto summit della CICA

Il presidente della Russia è arrivato adnella notte. Il capo di Stato è intervenuto al ... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova finestra) Fai clic per ...Nel frattempo, Putin vedrà oggi ad, in Kazakistan, il leader turco Recep Tayyip Erdogan. "Vogliamo tenere la porta della diplomazia aperta - ha spiegato il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin -...Ospitando il sesto vertice della CICA, ad un mese di distanza dal Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, Astana si riconferma la centrale elettrica diplomatica dell'Asia central ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Putin-Erdogan, oggi l’incontro tra i due leader ad Astana per discutere di Ucraina ...