Accusato di furto aggravato di energia elettrica | 34enne assolto

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dott.ssa Monaco, il processo a carico di Floriano Annunziata, di 34 anni, di Arpaia, già gravata da precedenti penali, imputata didimediante violenza sulle cose, consistita nel manomettere il limitatore del misuratore di correntedi un utenza, e impossessandosi di, difesa dagli Avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. In particolare secondo l’assuntorio la Floriano, tra il marzo e il settembre 2018, in Arpaia, avrebbe manomesso il misuratore di correntedi un utenza ad altri intestata, impossessandosi di...

La Legge per Tutti

I De Silva e gli altri presenti, nonostante il giovane negasse di aver commesso il, pretendevano che restituisse il presunto bottino. Schiaffi, pugni, minacce di morte. Per intimorirlo, uno dei ...Ci vengono quindi poste le seguenti domande: se vengodisono obbligato a farmi perquisire E se non sono disposto a svuotare lo zaino può questo comportamento costituire una prova " ... Se vengo accusato di furto sono obbligato a farmi perquisire Si comportavano come i ras del quartiere e per far rispettare la loro legge non hanno esitato ad usare le maniere forti, dall'estorsione ai pestaggi, nei confronti di chi aveva occupato ...Il 53enne che ha investito e ucciso Jessy Dewildeman e Wibe Bijls ha dichiarato di essere fuggito perché senza patente ...