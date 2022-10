A spasso col panda – Missione Bebè | il trailer del film d’animazione

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Acol, ildel nuovo capitolo della divertente saga dedicata ai più piccoli e diretta da Vasiliy Rovenskiy Arriverà in sala dal 20 ottobre distribuito da Eagle Pictures Acol, una nuova avventura dedicata al pubblico dei più piccoli e alle loro famiglie. Diretta da Vasiliy Rovenskiy, già regista del primo capitolo di questa saga, Acolè destinato a far ridere di gusto gli spettatori grazie alle divertenti trovate di una stravagante compagnia di animali un po’ impacciati, chiamati a risolvere una nuova complicata. Acol ...

Panda - Missione Bebè, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Natalya Nilova, Vasiliy Rovenskiy. Da giovedì 20 ottobre al ...Panda - Missione Bebè - Un film di Natalya Nilova, Vasiliy Rovenskiy. Un'avventura d'animazione di una compagnia di amici stravagante e divertente.. Animazione, Russia, Ungheria, 2022. ...Vi mostriamo trailer e foto del nuovo film d'animazione in arrivo nelle sale con Eagle Pictures: A spasso col Panda - Missione Bebè.Ancora una volta Roma si rivela una città in cui cinghiali spadroneggiano e rappresentano più di una emergenza. L’ultimo esempio si è avuto con l’aggressione ai danni di una donna in zona Colle Salari ...