“75mila euro spesi per lui” Ilary Blasi | alla fine si è saputo Che cifra folle

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La turbolenta ed intricata separazione trae Francesco Totti è stata confermata dai diretti interessati il 12 luglio scorso e, da lì, il gossip non ha mai smesso di parlarne. Tanto che l’Italia sembra non poterne più. Tutti pensavano non potessero più arrivare scoop degni di nota sui due ex. Invece è il turno dell’investigatore privato. Dagli inizi della scottante faccenda si era parlato dell’esistenza di un investigato privato ingaggiato daper scoprire il tradimento di Francesco Totti con la sua attuale compagna Noemi Bocchi. Adesso, è l’interessato stesso a palesarsi confermando il tutto e rivelando anche il suo incredibile compenso. Il suo nome è Ezio Denti.e l’investigatore su Totti Stiamo parlando di un vero professionista ...

Totti-Blasi, parla l'investigatore privato: "Ilary mi ha dato 75mila euro per ore e ore di lavoro" Ezio Denti in un'intervista al settimanale Nuovo ha raccontato come ha fatto a incastrare l'ex calciatore che si incontrava con Noemi Bocchi: «Ho usato Gps, camere a infrarossi, droni e auto e moto ci ...Di un investigatore privato contattato da Ilary Blasi per ottenere le prove dei tradimenti di Francesco Totti si parla da tempo. Ora che la separazione è confermata e i due sono prossimi a vedersi in ...