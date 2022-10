152esimo Anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia di Roma Capitale | le celebrazioni in Campidoglio

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– Si sono svolte oggi,13 ottobre 2022, leper il 152°deldi. Una mattinata ricca di eventi, che hanno preso avvio con l’Alzabandiera davanti alla sede del Comando Generale, a cui ha fatto seguito la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, officiata dal Cappellano delpadre Massimo Cocci, per poi concludersi con la cerimonia in piazza del. Qui, di fronte allo schieramento composto dalla Compagnia D’Onore, Gruppo Bandiera con il Gonfalone di, il Comandante Generale Ugo Angeloni e il ...

Il Faro online

Le celebrazioni avranno luogo il 13 ottobre in Piazza del Campidoglio, al cospetto del Sindaco e di numerose ...La retorica di Porta Pia Stesso ragionamento andrebbe fatto per la presa di Roma di cui oggi ricorre il. A tale proposito può correrci in soccorso uno degli scritti più felici ... 152° Anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia di Roma Capitale: le celebrazioni in Campidoglio “Stamane ho avuto il piacere di partecipare alla cerimonia in onore del 152esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, durante la quale sono stati premiati anc ...L'udienza ai media del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime): "Le distanze si sono accorciate è vero ma le dogane ideologiche si sono moltiplicate" ...