13esimo Congresso nazionale degli oculisti italiani a Roma

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– “La prevenzione è assolutamente indispensabile per evitare di incorrere in malattie oculari poi difficili o impossibili da curare”. È il messaggio che gliAIMO vogliono lanciare oggi in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’iniziativa coordinata da IAPB (Agenzia interper la prevenzione della cecità) e supportata da quasi 200 organizzazioni in tutto il mondo. “È la ricorrenza più importante per la salute dei nostri occhi- prosegue AIMO- ed è una grande opportunità per concentrare l’attenzione su un tema così delicato come quello della saluteocchi, che rappresenta un problema globale. In Italia le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone e il pericolo di perdere in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto negli ultimi anni con l’allungarsi della ...