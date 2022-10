Zelensky | all' Onu storica risoluzione | grato a 143 Paesi

"Sono grato ai 143 Stati che hanno supportato la storica risoluzione sull'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucrainocommentando il voto'Onu. "Il tentativo di annessione della Federazione Russa è inutile e non sarà mai riconosciuto dalle nazioni libere", ha aggiunto il leader ucraino. 12 ottobre 2022... consigliere del presidente dell'Ucraina Volodymyr, che si è rivolto direttamente al ...- Vi ringraziamo anche per quanto fatto dal governo precedente e se ce la faremo è anche grazie'...I siti Unesco in Ucraina. Sei siti culturali in Ucraina sono già iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Secondo l’istituzione, nessun sito culturale ucraino nella sua lista del… ...Milano, 12 ott. (askanews) - 'Sono grato ai 143 Stati che hanno supportato la storica risoluzione sull'integrità territoriale dell'Ucraina'. Lo ...