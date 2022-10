WWE | Anche Chelsea Green sarebbe “sulla via del ritorno”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La WWE nelle ultimissime settimane è letteralmente scatenata a livello di mercato in entrata. Gli ultimi ingressi sono stati i Good Brothers, ma a breve potrebbe aggiungersi ancora un altro acquisto, tra l’altro già “vecchia” conoscenza in quel di Stamford, ovvero. La situazione contrattualeè attualmente una free agent e la dirigenza sta spingendo per riportarla a casa base. Dopo il suo licenziamento nel 2021, la moglie di Matt Cardona si è messa in mostra sia ad Impact che in NWA dove si è tolta molte soddisfazioni. La sua run in WWE è stata molto sfortunata sotto l’aspetto fisico dato che si è rotta per due volte il polso. Staremo a vedere seapproderà nuovamente in tempi breve nella federazione di Triple H.