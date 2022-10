Vomero | ecco cosa è stato incendiato stanotte

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La notte scorsa è stata data alle fiamme la corona commemorativa delle Quattro Giornate di Napoli posta davanti a uno degli ingressi del liceo classico “Jacopo Sannazaro” nel quartiere, a Napoli. La scoperta questa mattina all’apertura della scuola. “Un atto di vandalismo e provocazione, un segnale inquietante a pochi giorni dalla marcia organizzata proprio dagli studenti del Sannazaro in ricordo dei martiri della resistenza a Napoli”, dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e quello della V Municipalità del Sole che Ride Rino Nasti. “Tra i nomi commemorati nella lapide sfregiata anche quello di Adolfo Pansini, a cui è dedicato l’altro liceo collinare. Ancora una volta si commettono atti di vandalismo vergognosi nell’indifferenza generale e senza che nessuno paghi mai per quello ...

Fanpage.it

