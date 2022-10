Volley | Mondiali femminili 2022 | una fenomenale Boskovic conduce la Serbia in finale | 3-1 agli Usa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Laè la prima finalista deidi, battuti 3-1 (25-21, 25-20, 17-25, 25-23) gli Stati Uniti. A quattro anni di distanza dal trionfo in Giappone, la fortissima compagine balcanica sarà nuovamente in campo nell’atto conclusivo per difendere il titolo. Le nostre ragazze allenate da Mazzanti o il Brasile domani sera proveranno a raggiungere lo stesso obiettivo: ladi Apeldoorn. PROGRAMMA SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I TELECRONISTI RAI E SKY ITALIA TRA LE FAVORITE, MA LE AVVERSARIE NON MANCANO TUTTI I LIVE DELLE PARTITE GIRONI E TABELLONE COMPLETO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA CRONACA – Dopo aver ...

