Volley femminile | Monica De Gennaro miglior libero dei Mondiali! Domina la classifica delle difese

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)Desi sta rivelando chiaramente e ampiamente ildei Mondiali 2022 di. Alla vigilia della semifinale tra Italia e Brasile, l’azzurra svetta infatti in testa alla specialecon 137 salvataggi e il 68,50% di successo. Sono numeri da urlo per la nostra portacolori, lanciatissima verso il successo finale in questa specifica graduatoria, visto che ha ben 44 “digs” di vantaggio sulla schiacciatrice brasiliana Gabriela “Gabi” Braga. Caterina Bosetti insegue a quota 86. Soltanto queste tre atlete sono ancora in corsa ai Mondiali, non ci sono statunitensi e serbe che si incroceranno nell’altra semifinale. Foto: FIVB