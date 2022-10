Volley | Davide Mazzanti | “Sensazioni positive | vogliamo rivalsa Dobbiamo migliorare il cambiopalla”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Giornata di vigilia per l’Italia, che domani affronterà il Brasile nella semifinale dei Mondiali 2022 difemminile. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo ad Apeldoorn per fronteggiare le vice campionesse olimpiche, che hanno battuto le azzurre ai vantaggi del tie-break nella fase a gironi. La nostra Nazionale ha regolato la Cina per 3-1 nei quarti, mentre le verdeoro hanno rimontato il Giappone da 0-2. Il CTha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “Leche provo sono; siamo tutti molto felici di essere arrivati qui, che poi è il traguardo che volevamo. omani ce la vedremo con il Brasile, squadra che conosciamo molto bene e che abbiamo già incontrato spesso quest’anno. Non vediamo l’ora di scendere in campo e affrontare nuovamente questo ...

