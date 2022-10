“Vogliono farci fuori” | Renzi denuncia Pd e M5S | “Il piano per spartirsi le cariche dell’opposizione”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Matteocomincia ad agitarsi e sente aria di inciucio tra Letta e Conte ai danni suoi e di Calenda del Terzo Polo. “C’è un accordo blindato tra PD e M5S, ne sono sicuro“: una dichiarazione ripotata dall’ agenzia Dire e rilanciata dall’Adnkronos . Secondo lui, Pd e grillini avrebbero deciso di escludere il Terzo polo, dunque Azione e Italia Viva, dalle setteche di solito spettano all’opposizione.grida allo scandalo: “Se Pd e M5S cominciano il loro amoroso connubio violando i diritti della terza opposizione lo trovo controproducente per loro e di una inaudita gravità istituzionale“, ha ribadito il leader di Iv. Litigano al governo, litigano in campagna elettorale, litigano all’opposizione contendendosi le poltroncine ed imputandosi complotti. Che spettacolo. Già pensano alla spartizione pur dall’opposizione. Certe ...

Altro che rivali. Pd e M5S avrebbero già un accordo per spartirsi le poltrone. Nello specifico quelle delle vicepresidenze di Camera e Senato e del Copasir. A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo ... Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, attacca Pd e M5S: "Si sono messi d'accordo per escluderci dall'assegnazione delle cariche che spettano all'opposizione" ...