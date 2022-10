Violenza di genere e disagio familiare | quattro arresti in poche ore nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – A San Giuseppe Vesuviano i carabinieri hanno ricevuto una chiamata al 112. “Aiuto, ci sta inseguendo“. Una donna di 53 anni è a bordo della sua auto e con lei c’è la propria figlia 35enne. Entrambe hanno denunciato un uomo: rispettivamente, il marito e il padre delle due donne. Ha 64 anni e le sta inseguendo con un’altra auto. In via Lavinaio II° Tratto l’uomo è riuscito a raggiungere le sue vittime. Le ha sperona, le ha fatte accostare e scendere dall’auto. Madre e figlia sono state aggredite ma fortunatamente i carabinieri erano stati contattati e la gazzella è intervenuto in tempo per evitare che finisse in tragedia. L’uomo è stato bloccato e arrestato. A Napoli, nel quartiere Piscinola, i Carabinieri della stazione Napoli Marianella, dopo aver ricevuto una segnalazione al 112 che parlava di “persona in stato di agitazione” hanno raggiunto un ...