Vincitore di Amici diventa Drag Queen | ecco quando e dove

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Non Sono una Signora”, il nuovo show di Rai 2 condotto da Alba Parietti e in onda in prima serata a partire da lunedì 7 novembre 2022, vede nel cast cinque uomini le cui identità hanno sorpreso tutti. I concorrenti dovranno travestirsi da, e tra loro ci sono anche un ex calciatore, un ex allievo e ballerino professionista die un un attore a luci rosse. Rai 2, “Non sono una signora”: Andrea Muller gareggia travestendosi daNel cast del nuovo programma targato Rai 2 dal titolo “Non sono una signora” c’è Andreas Muller, ballerino fidanzato di Veronica Peparini che in passato ha vintoe successivamente, per un paio di anni, è stato uno dei ballerini professionisti del talent di Maria De Filippi. Andreas Muller dovrà indossare i panni di una ...