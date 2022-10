Vinci Casa mercoledì 12 ottobre ottobre 2022 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)12. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i12 ...

A fare gli onori diè stata Ivana Carmen Katy Savino, dirigente scolastico dell'Istituto ... Nello sport come nella vita ci sono tante partite da giocare: alcune le, altre le perdi, ma qui ...A fare gli onori diè stata Ivana Carmen Katy Savino, dirigente scolastico dell'Istituto ... Nello sport come nella vita ci sono tante partite da giocare: alcune le, altre le perdi, ma qui ...Nell'estrazione di VinciCasa dell'11 ottobre non si registra alcun '5' ma quattro vincite con il '4'. Scopriamo la combinazione vincente.Vinci Casa martedì 11 ottobre 2022. L’estrazione di oggi per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere una casa e 200.000 euro. Ad o ...