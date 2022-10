Viktoria Plzen-Bayern Monaco | le formazioni ufficiali | panchina per De Ligt

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League , vedrà confrontarsi nel gruppo C anchee Bayern Monaco : i tedeschi comandano il girone a 9 punti, nerazzurri a 6, catalani ...Al momento la classifica recita Bayern Monaco 9, Inter 6, Barcellona 3,0. Ciò significa che il Barça avrà solo un risultato: vincere. I catalani sono obbligati a prendersi i tre punti ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Viktoria Plzen ha perso tutte le cinque sfide nelle principali competizioni europee contro il Bayern Monaco, due in Coppa delle Coppe nel 1971 e tutte le tre in Champions League. Queste sconfitte ...