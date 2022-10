Vigilia convulsa della prima seduta del Parlamento | saltato vertice centrodestra Scontata la fumata nera per le presidenze di Camera e

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) - Trattative frenetiche di Giorgia Meloni con gli alleati. Salvini diserta l'incontro con la premier in pectore e Berlusconi. È sfida Calderoli - La Russa per il Senato. Una partita che si incrocia ...

Liberoquotidiano.it

- Trattative frenetiche di Giorgia Meloni con gli alleati. Salvini diserta l'incontro con la premier in pectore e Berlusconi. È sfida Calderoli - La Russa per il Senato. Una partita che si incrocia ...di Paolo Bustaffa Alladel voto la parola "memoria" è tra quelle assenti nel vocabolario di unacampagna elettorale. Dimenticata o cancellata Non c'è molta differenza. La rimozione della parola non è ... Totoministri, Brunella Bolloli: "Ecco le sedie che ancora mancano. Ore convulse..." Trattative frenetiche di Giorgia Meloni con gli alleati. Salvini diserta l'incontro con la premier in pectore e Berlusconi. È sfida Calderoli-La Russa per il Senato. Una partita che si incrocia con le ...Proprio alla vigilia del Gp di Singapore, dove Max Verstappen potrebbe laurearsi campione, emergono i contorni della vicenda che riguarda la scorsa stagione e nella quale la scuderia avrebbe speso più ...