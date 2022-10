Video tifosi del Chelsea a Milano | la denuncia | ' ' Sputi a una persona di colore' '

Circola molto nelle ultime ore sui social ildell'ex Miss Piemonte e fondatrice del brand di abbigliamento \''Eterea\'', Martina Villanova, in ...Dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions League. idel Milan si sono scatenati contro l'arbitraggio di Siebert. Ecco le ...Stava raggiungendo alcuni tifosi dell’Ajax a piazza Bellini quando è stato circondato da un gruppo di ultras del Napoli. Solo, in minoranza, è stato colpito con due coltellate alla gamba… Leggi ...Quattro olandesi, tifosi dell'Ajax, sono stati aggrediti in due distinti episodi ieri sera a Napoli, dove stasera si giocherà la partita di Champions League tra il Napoli e la squadra di Amsterdam. Pe ...