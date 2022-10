VIDEO Il quartetto azzurro è in finale per l’oro ai Mondiali 2022 | riviviamo le emozioni della semifinale contro la Francia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ilè inaidi Ciclismo su pista. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro scenderanno in pista domani per l’atto conclusivo del Team Pursuit al maschile, in cui dovranno vedersela con i temibili britannici. Dopo aver ottenuto il secondo tempo in qualificazione, gli italiani hanno battuto in maniera piuttosto agevole gli avversari francesi chiudendo col tempo di 3:47.203. Ilbritannico ha fatto meglio di poco più di un decimo ma l’impressione è che gli azzurri abbiano ancora una marcia da scalare.insieme i momenti più bellisemidel Team Pursuit al maschile dei Campionati del Mondo di Ciclismo su pista, con gli azzurri in ...