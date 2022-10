Veterinario accende candela per l' ultimo saluto ai cari animali | il video diventa virale

leggo.it

'Quando la candela è accesa, significa che qualcuno sta dicendo addio al suo amato animale', questo il toccante cartello esposto nella sala d'attesa di un veterinario, ripreso da un paziente e diffuso su TikTok, diventando subito virale. Il medico, infatti, ha deciso di lasciare una candela accesa sul bancone della reception, quando è costretto a sopprimere un animale.