Vescovi Brasile condannano uso religione in campagna elettorale

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile "disapprova" e "condanna" lo "sfruttamento della fede e della religione" nell'ambito della campagna elettorale per il ballottaggio del 30 ottobre, che vede in gara il presidente di alcun uso politico o di parte delle attività della processione Cirio' hanno sentenziato i vescovi in un comunicato durissimo. Praticamente uno schiaffo al presidente Bolsonaro.