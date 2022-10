Verso il nuovo governo | la diretta

Agenda Digitale

IlMeta Quest Pro costerà 1.799 dollari . L'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha ... dove un anno fa ha cambiato il nome dell'azienda per riflettere il suo impegnoil metaverso, una ...... Pd in picchiata: il sondaggio SWG a una settimana dalle elezioni politicheil governo Meloni:... È vero che gran parte degli intervistati ritiene che ileventuale governo Meloni non durerà ... CIE, verso nuovi modelli per l'identità digitale: cosa cambia con il decreto 8 settembre Verso il nuovo esecutivo Matteo Salvini sembra aver dato il via libera al suo amico-nemico di sempre: Sarebbe un onore per la Lega. Il leader di Forza Italia si prepara a tornare in Parlamento dopo 9 ...Meta, la società madre di Facebook, ha ufficialmente rivelato il suo nuovo visore premium per realtà mista: Meta Quest Pro. Il ...