Vatican Girl | il caso di Emanuela Orlandi diventa una serie per Netflix

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha condiviso di recente il trailer di, la docu-in uscita incentrata sulla sparizione di. “Un mistero lungo quarant’anni“, come si legge sul post condiviso dallo stesso servizio di streaming video sui social: ecco cosa aspettarsi. Era il 22 giugno 1983 quando una giovane 15enne, di nome, risiedente a Città delo, scomparve misteriosamente. Da allora, non si è saputo più nulla di lei e, per quasi quarant’anni, ildella sua sparizione è rimasto insoluto. All’epoca, la vicenda ha sconvolto l’Italia, non solo per la misteriosa scomparsa della ragazza in sé, ma anche per la fitta rete di segreti e realtà oscure che ne sono emersi. Ora, dopo ben 39 anni ...