Vatican Girl ha una data ufficiale | la scomparsa di Emanuela Orlandi raccontata da Netflix

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)annuncia– Ladie rivela ladi messa in onda per la gioia di tutti coloro che amano il genere e che non aspettavano che i dettagli ufficiali. La docu-serie prodotta dalla pluripremiata società di produzione televisiva inglese RAW, sarà disponibile il 20 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, raccontando al mondo delladi, una cittadina di Città delo sparita in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. Il caso ha scosso l’Italia all’epoca e continua a farlo ogni volta che l’argomento viene a galla o diventa oggetto di discussione nei programmi televisivi che si occupano ...