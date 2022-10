Valeria Marini si scaglia contro Cristiano Malgioglio | “Spaventosa?”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nella puntata dell’11 Ottobre de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha deciso di accogliere in studio. La bionda showgirl è apparsa piuttosto provata per quello che è successo a Tale e Quale Show. In particolare, ha fatto riferimento al trattamento ricevuto da. Il giudice, durante il secondo appuntamento del talent show, ha continuato a mantenere la posizione adottata all’inizio. A parer suo, infatti, la soubrette si è dimostrata ben poco somigliante ai personaggi imitati. Quest’ultima sembra ci sia rimasta decisamente male.delusa da: le critiche a Tale e Quale Show L’impegno diè innegabile. Nelle prime due puntate di Tale e ...