Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati | Abbiamo deciso di intraprendere strade separate

'Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta', hanno scritto i due, utilizzando le stesse ...Sono stati insieme per tanti anni, crescendo l'uno accanto all'altra e sostenendosi nei momenti di difficoltà:e Luca Vezil sembravano una coppia davvero solida, ma a quanto pare il trascorrere del tempo ha portato a galla incomprensioni e ostacoli che non hanno saputo superare. L'influencer ...Valentina Ferragni e Luca Vezil dopo 9 anni d'amore annunciano la loro separazione su Instagram. Tutto quello che c'è da sapere.Valentina Ferragni e Luca Vezil non sono più una coppia. I due fidanzati si sono lasciati e pochi minuti fa la sorella di Chiara Ferragni, ha dato l’annuncio ufficiale sulle sue pagine social. Una not ...