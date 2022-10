Agenzia ANSA

Dopo oltre due anni e mezzo,i battenti ai turisti la corona della Statua della Libertà d New York, in modo da poter celebrare al meglio a fine ottobre il 136mo anniversario della inaugurazione nel 1886 di quello che è il ...Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napolila nostra Partner App gratuita ! ... Usa: riapre al pubblico la corona della Statua della Libertà Dopo oltre due anni e mezzo, riapre i battenti ai turisti la corona della Statua della Libertà d New York, in modo da poter celebrare al meglio a fine ottobre il 136mo anniversario della inaugurazione ...Il giorno dopo la giornata che ha cambiato «la natura della guerra», per citare Emmanuel Macron, l’attenzione è tutta sul G7 virtuale che sta cominciando in questi minuti. Biden ha già rinnovato ieri ...