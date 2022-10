Uomini e Donne | anticipazioni 12 ottobre 2022 | ultime news su Ida e Claudio | le esterne dei tronisti | cosa vedremo oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno deciso di conoscersi meglio tra non poche diffidenze di lei che non si fida del corteggiamento del bel ragazzo di Salerno,torna l’appuntamento con, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma questa volta, ora che siamo nel bel mezzo della settimana, i riflettori saranno puntati ancora sui protagonisti del trono Over o si lascerà spazio alledei quattro, che sono lì come tutti per trovare l’amore? View this post on Instagram A post shared by(@) Come va la conoscenza tra Ida Platano eDopo aver archiviato la storia ...