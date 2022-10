Una guerra social per influenzare le Isole del Pacifico

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il centro di ricerca australiano Aspi ha pubblicato un report in cui si dettagliano le attività che il Partito Comunista Cinese (Pcc) sta portando avanti perl’opinione pubblica nelleSalomone. Il piccolo Paese a est della Papua Nuova Guinea è finito sotto ai riflettori occidentali a causa del rinnovato impegno statunitense nell’area per contenere l’influenza di Pechino, ma andiamo con ordine. Gli antefatti Il 24 novembre 2021 sono scoppiate rivolte a Honiara. Molti fattori hanno contribuito ai disordini, tra cui lo sviluppo economico molto disomogeneo sul territorio, la corruzione e il nepotismo, la mancanza di opportunità di lavoro per una popolazione giovanile in crescita e le preoccupazioni per la crescente presenza e influenza cinese nel Paese. Tuttavia, il primo ministro delleSalomone Manasseh Sogavare, ...