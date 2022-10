Ultime Notizie – Ue | von der Leyen | Bosnia-Erzegovina candidata a ingresso

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea ha deciso oggi di proporre di “dare allalo status di Paese candidato” all’nell’Ue. Lo dice la presidente Ursula von der, parlando a Bruxelles alla Conferenza degli ambasciatori. “I Balcani Occidentali appartengono alla famiglia europea”, prosegue, aggiungendo che l’Europa sta passando un momento decisivo, “un po’ come negli anni 70, quando Spagna e Portogallo” abbracciarono la democrazia, o come alla fine degli anni 80, quando cadde il Muro di Berlino, “ne ho un ricordo molto vivido”. E’ “responsabilità” dell’Europa sostenere i Paesi dei Balcani Occidentali, conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

