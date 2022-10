Ultime Notizie – Terremoto L’Aquila | sit-in contro sentenza che dà colpa alle vittime

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Voglio anche io il 30% di responsabilità”. E’ la scritta che campeggiava sui cartelli nel sit-in tenuto oggi al Parco della Memoria a, che ricorda le 309del sisma 2009, per protestareladel Tribunale civile che ieri, per quanto concerne la tragedia di via Campo di Fossa, dove il crollo di un palazzo costò la vita a 29 persone, ha dato il 30% di, ritenute “incaute” in quanto, dopo la scossa di mezzanotte, erano andate a dormire rientrando nelle proprie case. “Nessuno di noi aquilani quella notte ha pensato di dormire fuori casa“, dice all’Adnkronos Fabrizio Giustizieri, uno dei cittadini che, hanno messo su la pacifica protesta. “Siamo qui – dice – pensando ad Antonietta Centofanti, battagliera portavoce del ...

Sky Tg24

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLe storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ... Cronaca, ultime notizie, intossicati da spinaci: "Non c'era mandragora ma stramonio". LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le ultime squadre a subire così tante reti nelle prime tre partite della fase a gironi erano state Celtic (12) e Legia Varsavia (13) nel 2016/17. Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 31 partite ...