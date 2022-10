Ultime Notizie – Roma | pestato e ridotto in fin di vita per non aver pagato affitto | 5 arresti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Cinque persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni sono state fermate in relazione all’aggressione nei confronti di un 38enne di Castel Gandolfo che sarebbe stato picchiato, sequestrato ein fin diper nonsaldato l’della casa in cui abitava. I cinque, tutti già con precedenti, sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Lunedì scorso, la vittima, in stato di shock, con volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, ha chiesto aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione ‘Laghetto’ di Castel Gandolfo, venendo immediatamente soccorso dai Carabinieri e da personale del 118. ...