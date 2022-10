Ultime Notizie – Raizes Teatro vola in Senegal con ‘Antigone-from Italy to Africa’

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), la compagnia di Palermo diretta da Alessandro Ienzi,inal Festival di Kaffrine, dove presenterà “Antigone –to Africa”, un riadattamento della performance nata nel corso del laboratorio Theater for Democracy finanziato dalla European Youth Foundation del Consiglio d’Europa, con la partecipazione di Global Campus of Human Rights, L’Alloro Fest e Centro Valdese La Noce. Oltre ad Alessandro Ienzi, Valentina Calandriello, e Francesco Campolo, saranno aggregati alla compagnia i tre partecipanti al corso, residenti a Palermo, che hanno mostrato maggior interesse e propensione per il legame tra arti e diritti umani: Dalila D’Agostino, Benedetto Perrone e Cristina Napoli. I tre giovani, che stanno già producendo le loro personali campagne di promozione ...

Il Sole 24 ORE

TEMI: guida monopattino città monopattino elettricofriulifvg regole guida monopattinoTutti in monopattino, rischio Far West in Friuli: quali sono le regole da ...Secondo leanticipazioni , partono proprio in questi giorni le prime operazioni di pagamento ... Per avere contezza dei tempi di attesa è necessario monitorare leche arrivano ... Ucraina, ultime notizie. Allarme Aiea: centrale Zaporizhzhia senza energia esterna Un ciuffo ribelle, libero, che le accarezzava il viso, ha decretato la sua fine e segnato l’inizio di una delle proteste più dure e decise degli ultimi anni. Da settembre sono oltre 180 le vittime ...È quanto comunica Bloomberg citando persone a conoscenza dei fatti. Si tratta dell'ennesima difficoltà per il settore dei semiconduttori che negli ultimi mesi ha faticato a mantenere alta la ...