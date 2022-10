Ultime Notizie – Myanmar | Aung San Suu Kyi condannata ad altri tre anni per corruzione

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Naypyidaw, 12 ott. Un tribunale delgovernato dall’esercito ha condannato l’attivista birmanaSan Suu Kyi adtredi prigione per. Lo hanno confermato fonti giudiziarie alla Dpa. Si tratta dell’ultima di una serie di condanne che Suu Kyi ha dovuto affrontare da quando è stata estromessa in un colpo di stato militare nel febbraio 2021. La pena detentiva del premio Nobel per la pace, 77, è stata estesa a un totale di 26per, istigazione, violazione delle regole del Covid-19, frode elettorale e violazione della legge sui segreti ufficiali. Da giugno Suu Kyi è in isolamento in una prigione della capitale Naypyidaw dopo essere stata posta agli arresti domiciliari a seguito del colpo di stato ...