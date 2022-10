Ultime Notizie – Massimo Ghini | ”Sinistra litiga anche sulla pace? Sembra commedia all’italiana”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ”Laè divisa equando deve manifestare per laun episodio della”. E’ quanto dice all’Adnkronos l’attore e regista, ricordando che lui è stato uno dei fondatori del partito democratico: ”Quello che consiglierei ora alla– continua l’attore – è di fare il lavoro per cui è nata, per cui esiste e che dovrebbe saper fare meglio degli altri. Ogni volta perdiamo da soli – continua– forse ci sarebbe da riflettere più su questo che sulle diverse ‘anime’ del Pd. C’è qualche governo diche è saltato perché è stato battuto dagli altri? No, è saltato perché è stato battuto internamente. Noi (la ...

Il Sole 24 ORE

Stando alledi mercato, i bianconeri sarebbero pronti ad un nuovo assalto nei confronti di Sergej Milinkovic - Savic già nella finestra di gennaio. Non è un mistero l'interesse della ...TEMI: auto ribalta friuli auto ribaltata incidente friuli incidente fvg incidente PolcenigofriulipolcenigoSi scontra con una moto e l'auto si ribalta: due ... Ultime notizie. Fdi: accordo sulle presidenze di Camera e Senato. A palazzo Madama resta in pole La Russa. Berlusconi rientra in Aula Tornano a calare, con un minor numero di tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47.763 contagi con 244.746 test, per un tasso di positività ...Milano, 12 ott. (Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 43.706 tamponi effettuati, sono 9.126 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 20,8%.