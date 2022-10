Ultime Notizie – Iran | Europa solidale con le donne ma gli stilisti sul velo ci guadagnano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mentre attrici e cantanti francesi si mobilitano per la morte indi Mahsa Amini, tagliandosi una ciocca di capelli, il fenomeno della modest fashion, la moda rispettosa dei precetti dell’Islam, non è più un tabù: un tempo era un fenomeno di nicchia poi è diventato quasi mainstream, persino cool, ed ha coinvolto e coinvolge maison e marchi di spicco. La materia, per un settore così ‘occidentale’, può essere fonte di imbarazzo, viste le diversa sensibilità sull’uso che lepossono fare del loro corpo, su come possono mostrarlo o devono nasconderlo, anche prima dei drammatici fattiiani, ma c’è un gran buon motivo per non tirarsi indietro: il settore, in forte crescita, nell’anno in corso ha un valore stimato di 313 miliardi di dollari. Negli anni passati glihanno portato in auge veli, ...